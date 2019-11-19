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Батькина доля: за что Лукашенко торгуется с Россией 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Батькина доля: за что Лукашенко торгуется с Россией
Фото: Газета.Ru
Чем ближе 20-летие со дня подписания договора о создании Союза, тем призрачнее кажутся шансы на его полноценное создание. Проблемы Союзного государства обсудят во вторник, 19 ноября, премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Впрочем, официально, повестка обозначена совсем иначе: стороны обсудят «дальнейшее развитие Союзного государства».
Но именно с развитием дело-то как раз и не движется.
Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко жестко заявил, что его страна не подпишет «дорожные карты» по интеграции двух государств, если они будут «противоречить конституции» Белоруссии и грозить ее суверенитету. «Самый главный принцип — суверенитет и независимость», — цитирует Лукашенко ТАСС.
«Если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее, никакие дорожные карты не могут быть подписаны», — поставил ультиматум белорусский президент.
Основная претензия — изменение налоговой политики со стороны России. Это приводит к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению поступлений в белорусский бюджет. За 9 месяцев этого года, как подсчитали в «Белнефтехиме», потери бюджета составили около $250 млн По прогнозу, за весь 2019 год убытки белорусов составят порядка $400 млн В «Белнефтехиме» уверены, что «по мере сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать». Белоруссия уже неоднократно говорила о необходимости замены российской нефти.
Лукашенко допустил даже полный отказ от российской нефти для переработки и последующей поставки соседним странам. По его словам, Белоруссия может покупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии. «Вам это надо? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн тонн. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается», — взывал к благоразумию Лукашенко.
В октябре от политических деклараций Минск перешел к реализации конкретных планов по замене российской нефти. Во время визита Лукашенко в Казахстан 25 октября были согласованы основные параметры сделки по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. Речь идет об объеме порядка 3,5 млн тонн в год. Но план по переработке российской нефти, между прочим, 18 млн тонн.
Так что, альтернатива российским углеводородам если и будет, то не полная и белорусский бюджет в любом случае не досчитается нефтедолларов. Лукашенко это прекрасно понимает, но продолжает пугать уходом с российского рынка и поиском друзей на стороне.
Но и это не все. По его словам, Белоруссия все время получает от России неприятные сюрпризы. Каждый год, как выразился Лукашенко, «подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем».
«Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — задается «по-мужицки» вопросом белорусский лидер.
В Кремле заявление белорусского лидера услышали. Но постарались не раздувать скандал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что белорусский лидер высказался насчет целесообразности Союзного государства в гипотетическом смысле.
Представитель Кремля также добавил, что Россия исходит из того, что взаимовыгодность от Союзного государства с Белоруссией «является абсолютно незыблемой».
Впрочем, фабулой последних событий это не подтверждается. Еще летом Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все спорные вопросы по Союзном государству до 8 декабря. В этот день в 1999 году, то есть почти 20 лет назад, в Москве состоялось подписание договора о создании Союзного государства и была принята программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации. В законную силу договор вступил в январе 2000-го.
То есть, к круглой дате Лукашенко надеется сгладить большинство спорных вопросов.
И в Кремле не только не возражали против того, чтобы наконец-то упорядочить создание Союзного государства, но даже активизировали эти попытки. Лукашенко, впрочем, в очередной раз усомнился в искренности намерений со стороны России. И постоянно ищет способы задружиться и, главное, получить финансовую поддержку в других странах. И на Украине, и в Китае, и в Турции, и в Арабских Эмиратах, но в первую очередь — в Европе.
Еще не так давно считавшийся «последним диктатором Европы» Лукашенко теперь совершенно очевидно навострил лыжи на Запад. Собственно, лыжи, в буквальном смысле слова, президенту Белоруссии преподнес в качестве подарка в марте этого года тогдашний канцлер страны Себастьян Курц. Он прилетел в Минск с парой беговых лыж и от имени президента Австрии позвал белорусского главу нанести визит.
И вот на прошлой неделе Лукашенко был принят в Австрии, под звуки оркестра и с ротой почетного караула.
Правда, западные журналисты традиционно попытались испортить праздничный настрой, спросив Лукашенко о смертной казни, сохраняющейся в Белоруссии, о нарушении прав человека… Но батька выстоял. Отвечал вежливо и пригласил австрийский бизнес активнее инвестировать в его страну. Даже пообещал защищать австрийские инвестиции «силой оружия», если понадобится.
Такими визитами и заявлениями типа «на хрен нужно» Лукашенко сигнализирует Москве, что готов отказаться от дальнейшей интеграции. Если не решатся вопросы по компенсациям за российской налоговый маневр и свободному доступу белорусских товаров на российский рынок в рамках ЕАЭС и Союзного государства, то никакой интеграции не будет. А именно эти вопросы в качестве ключевых и содержатся в «дорожной карте», которую будут обсуждать для начала премьеры, а потом и главы двух государств.
Эксперты уверены, что ужесточение риторики и активность Лукашенко на западном направлении объясняется, как минимум, двумя факторами.
Экономический фактор — отрицательное сальдо торговли с Россией составляет более $9 млрд в год, жаловался в последнее время Лукашенко.
Возможно, последние резкие заявления Лукашенко с употреблением условно нормативной лексики — всего лишь «лишь попытка поддержать свое реноме» в глазах белорусской элиты. Перед тем, как сдаться на милость Москвы, отмечает Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка».
И, конечно, очередной выпад в сторону России вполне объясняется политической подоплекой. Лукашенко важно выиграть время, дотянуть экономику Белоруссии в более или менее нормальном состоянии до президентских выборов в августе следующего года, переизбраться на очередной срок и… продолжить выторговывать себе преференции и одновременно заигрывать с Европой, строить с Китаем новый Шелковый путь и брать у Пекина кредиты. Этот политический подход тоже вполне экономический.
«Белоруссии выгоднее продолжать дружбу с Россией, торговать и торговаться за преференции», — говорит Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий.
Но Лукашенко в этих спорах с Москвой на самом деле четко дает понять, в чем он может уступить, а в чем нет.
«Лукашенко открывает границы Западу, а России устанавливает границы возможного для него самого. Никакого присоединения к России в виде шести белорусских областей или в виде создания Белорусского федерального округа в составе России — этому не бывать», — заключает эксперт.
«Что касается опасностей якобы поглощения Белоруссии Россией, то эта тема совершенно надуманная, и белорусский лидер прекрасно это понимает, а упомянул ее в своем выступлении исключительно на внутреннюю белорусскую аудиторию», — считает Евгений Удилов, руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций «Феникс».
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Теги:
СНГ , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Алексей Макаркин , Сергей Румас , Себастьян Курц , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Центр политических технологий , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС , Иран , Минск , Саудовская Аравия , США
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