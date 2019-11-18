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Медведев планирует встретиться с премьером Молдавии в ближайшее время 

ТАСС + ещё 7 18 ноября 2019
Медведев планирует встретиться с премьером Молдавии
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует в ближайшее время встретиться с новым премьером Молдавии Ионом Кику.
"Председатель правительства планирует встретиться с премьер-министром Молдавии в самое ближайшее время, обсудить торгово-экономическое сотрудничество", — сказал журналистам пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов. "Дата встречи в настоящее время согласовывается", — добавил он.
Кику заявил журналистам в понедельник, что планирует на этой неделе посетить с официальным визитом Москву. По его словам, этот визит давно был согласован, однако откладывался по непонятным для нового премьера Молдавии причинам прежним руководством кабмина этой страны. "Сотрудничество с РФ имеет большую важность для Молдавии, — подчеркнул Кику. — У нас накопилось очень много проблем". В частности, он выделил вопросы в сфере торговли, поставок газа, а также проблемы с транспортными перевозками.
Кику возглавляет правительство меньшинства, которое было предложено парламенту президентом страны Игорем Додоном и поддержано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после произошедшей на прошлой неделе отставки кабинета Санду и распада коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum ("Сейчас").
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Комментарии2 
Теги:
СНГ , В мире , Политика , Дмитрий Медведев , Игорь Додон , Олег Осипов , Демократическая партия США , Молдова
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