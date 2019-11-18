Медведев планирует встретиться с премьером Молдавии в ближайшее время

"Председатель правительства планирует встретиться с премьер-министром Молдавии в самое ближайшее время, обсудить торгово-экономическое сотрудничество", — сказал журналистам пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов. "Дата встречи в настоящее время согласовывается", — добавил он.

Кику заявил журналистам в понедельник, что планирует на этой неделе посетить с официальным визитом Москву. По его словам, этот визит давно был согласован, однако откладывался по непонятным для нового премьера Молдавии причинам прежним руководством кабмина этой страны. "Сотрудничество с РФ имеет большую важность для Молдавии, — подчеркнул Кику. — У нас накопилось очень много проблем". В частности, он выделил вопросы в сфере торговли, поставок газа, а также проблемы с транспортными перевозками.