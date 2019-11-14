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Желание Белоруссии пересмотреть договор о границе с Россией объяснили 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Желание Белоруссии пересмотреть договор о границе с Россией объяснили
Фото: Lenta.ru
Белоруссия хочет пересмотреть совместный с Россией договор об охране границы в частности из-за проблем с пропуском через нее граждан третьих стран. Об этом заявил российский сенатор Владимир Джабаров телеканалу «360».
Джабаров указал на то, что российско-белорусская граница открыта только для граждан этих стран. «Если иностранец въехал на территорию Союзного государства через границу под Брестом, то уже под Смоленском его не пропустят дальше даже при наличии российской визы», — пояснил он.
Ранее Белоруссия заявила о том, что планирует внести изменения в договор о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства, который был подписан в 1995 году. Раз в пять лет соглашение автоматически продлевается. В нынешнем ноябре истекает очередной срок действия договора.
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Теги:
СНГ , Владимир Джабаров
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