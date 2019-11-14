Лукашенко раскритиковал Москву за слова о белорусах-нахлебниках 

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о несправедливых упреках, которые Россия высказывает в адрес Минска на правительственном уровне. Об этом он рассказал на встрече с госсекретарем СБ Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, обсуждая сотрудничество с РФ на общей границе, сообщает «Белта».
По словам Лукашенко, между странами нет проблем в этой сфере на уровне пограничников, военных и транспортников. Но на уровне правительства возникает много вопросов.
«Нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать», — возмутился президент. Он отметил, что сегодня от Балтики до Черного моря Белоруссия работает на РФ.
«Это тоже денег стоит, и не только денег, но мы все равно нахлебники», — возмутился он. Лукашенко попросил Зася и Лаппо «свести и положить на стол» все возникающие вопросы, а потом показать это Москве, чтобы напомнить, какие услуги оказывает Минск и сколько они стоят.