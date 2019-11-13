Лукашенко предостерег европейцев от демократии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусских бизнесменов устраивает его режим правления. Об этом он рассказал на брифинге после встречи с австрийским коллегой Александром ван дер Белленом, передает Deutsche Welle (DW).

По словам белорусского лидера, многие упрекают его в тоталитаризме и диктатуре.

«А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?… Так зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила», — сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос журналиста о гражданских правах, президент рассказал о правах социальных — праве на работу, возможности трудиться на родине или за границей, бесплатном образовании и медицине.

«Назовите мне хоть одну страну ЕС, которая бы достигла такого уровня социальных гарантий!» — заявил президент.