Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана

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Кто стрелял? Что известно о бое на границе Таджикистана и Узбекистана 

Рамблер + ещё 3 6 минут назад
Российские востоковеды в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд» предположили, что причиной недавнего нападения на таджикскую пограничную заставу стало желание боевиков запрещённой в России организации ИГИЛ «заявить о себе». Вылазку организовали террористы, участвовавшие в военных конфликтах в Афганистане и Сирии.
Эксперты заявляют, что ситуация на границе двух стран «всегда была сложной». Напряженная обстановка нередко выливалась в вооруженные столкновения между местными жителями, а также «было создано много анклавов», которые занимались бандитизмом и контрабандой наркотиков.
При этом, несмотря на то, что новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял некоторое послабление пограничного режима для улучшения таджико-узбекских отношений, конфликты прекратились.
В ночь на 6 ноября, как сообщал «Рамблер», на таджикскую погранзаставу №4 «Ишкобод» было совершено вооруженное нападение. Пограничников обстреляли 20 человек. В результате 15 из них были уничтожены, 5 задержаны. Двое силовиков погибли. Позже представители госкомитета нацбезопасности Таджикистана заявили, что нападавшие были членами ИГИЛ, которые планировали устроить теракты на территории республики.
Подобного мнения придерживается российский востоковед Дмитрий Верхотуров.
«Скорее всего, это представители новой исламистской группировки или даже ячейка террористов из ИГИЛ, которые таким образом решили о себе заявить», — отметил эксперт.
По его словам, инцидент связан с тем, что в обе страны возвращаются исламисты из «горячих точек» Афганистана и Сирии, которые намерены продолжить свою исламистскую деятельность.
Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров подчеркнул, что российским властям в происходящее на таджико-узбекской границе «вмешиваться точно не надо». По его словам, единственная причина для беспокойства — контрабанда наркотиков.
Комментарии24 
Теги:
СНГ , Видео , Происшествия , Семен Багдасаров , Шавкат Мирзиеев , Исламское государство , Деловая газета "Взгляд" , Узбекистан
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