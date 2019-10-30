Лукашенко захотел продолжить дело Петра I

Лукашенко заявил о намерении прорубить окно в Европу

«Австрия, Латвия и другие страны — это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того — кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги», — приводит Белта слова Лукашенко.

По его словам, дело главы государства, начиная со времён Петра I, — «прорубить окно» по необходимым направлениям.

«Если Президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача», — уточнил Лукашенко.