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Лукашенко заявил о намерении прорубить окно в Европу 

RT на русском + ещё 7 50 минут назад
Лукашенко захотел продолжить дело Петра I
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посетит с визитами Австрию и Латвию и таким образом «прорубит окно в Европу».
«Австрия, Латвия и другие страны — это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того — кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги», — приводит Белта слова Лукашенко.
По его словам, дело главы государства, начиная со времён Петра I, — «прорубить окно» по необходимым направлениям.
«Если Президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача», — уточнил Лукашенко.
Лукашенко совершит 12 ноября визит в Австрию. Это будет его первой за долгое время поездкой в Евросоюз.
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Теги:
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , ЕС , Австрия , Латвия
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