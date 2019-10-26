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Умер белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры» 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
Умер Олег Молчан
Фото: Ирина Видова/Wikimedia Commons/Attribution-Share Alike 4.0 International
Белорусский композитор-песенник Олег Молчан умер в субботу на 55-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Министерство культуры Белоруссии.
Молчан получил международное признание в период сотрудничества с вокально-инструментальным ансамблем "Песняры". Отмечается, что художественный руководитель "Песняров", народный артист Белоруссии Владимир Мулявин ввел должность музыкального руководителя ансамбля специально для композитора. Для коллектива Олег Молчан написал песенные циклы "Вянок", "Ave Solе, або Слова Скарыны" и множество популярных песен, в частности "Стася", "Маргарыта", "Милая женщина", "Оманите меня" и ряд других.
После ухода из "Песняров" Молчан продолжил активную творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик, работал со многими белорусскими исполнителями и творческими коллективами.
Творческую деятельность Олег Молчан совмещал с активной общественной работой по защите авторских прав белорусских композиторов, возглавлял авторский совет Национального центра интеллектуальной собственности и Евразийскую конфедерацию общества правообладателей. Он также является лауреатом международных и национальных музыкальных премий и конкурсов.
"Песняры" — вокально-инструментальный ансамбль, созданный 1 сентября 1969 года в Минске. Основу репертуара "Песняров" составляют белорусские народные песни в эстрадной обработке, а также песни на музыку и стихи советских композиторов и поэтов.
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Теги:
СНГ , В мире , Владимир Мулявин
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