В столице Казахстана начались задержания

В двух городах Казахстана задержали 26 человек за участие в несанкционированных митингах

Правоохранительные органы Казахстана в городах Нур-Султане и Алма-Ате задержали 26 человек за участие в несанкционированных митингах. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана в пятницу.

"26 октября в городах Нур-Султане и Алма-Ате были организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры о незаконности митингов, некоторые граждане отказались выполнять законные требования. На данный момент в полицию доставлены 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности", — говорится в сообщении.

МВД Казахстана в целях предупреждения правонарушений призвало граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.

Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев выступил с обращением к казахстанцам, в котором предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях и митингах. Он отметил, что в социальных сетях организацией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября.