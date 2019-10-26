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В двух городах Казахстана задержали 26 человек за участие в несанкционированных митингах 

ТАСС + ещё 1 34 минуты назад
В столице Казахстана начались задержания
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Казахстана в городах Нур-Султане и Алма-Ате задержали 26 человек за участие в несанкционированных митингах. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана в пятницу.
"26 октября в городах Нур-Султане и Алма-Ате были организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры о незаконности митингов, некоторые граждане отказались выполнять законные требования. На данный момент в полицию доставлены 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности", — говорится в сообщении.
МВД Казахстана в целях предупреждения правонарушений призвало граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.
Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев выступил с обращением к казахстанцам, в котором предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях и митингах. Он отметил, что в социальных сетях организацией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября.
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Теги:
СНГ , В мире , Генпрокуратура РФ , МВД
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