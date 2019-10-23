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Лукашенко предложил ЕАЭС использовать опыт СССР 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Лукашенко предложил ЕАЭС использовать опыт СССР
Фото: ТАСС
Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках интеграции должны использовать опыт СССР, частью которого они были, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Хабар».
«Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз», — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что странам ЕАЭС необходимо изучать ошибки ЕС и стараться не повторить их.
«Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся», — резюмировал Лукашенко.
Кроме того, он призвал прекратить практику создания барьеров на пути поставок продукции между странами ЕАЭС. По его словам, интеграция невозможна, пока не будут решены главные вопросы, связанные со свободой передвижения рабочей силы, услуг и товаров.
Ранее в октябре белорусский лидер обвинил Россию в создании сдерживающих факторов на пути интеграции ЕАЭС. По словам Лукашенко, именно от Москвы исходят различные деструктивные меры ограничения, которые препятствуют более тесному сотрудничеству между странами.
ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
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Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , ЕС , ЕАЭС
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