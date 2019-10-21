Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Александр Лукашенко 12 ноября посетит Вену, и это будет его первая за долгое время поездка в ЕС. Запад и США в последнее время смягчили риторику в отношении «последнего диктатора Европы», как раньше называли белорусского лидера, не скрывая, что заинтересованы использовать российско-белорусские противоречия в своих интересах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за много лет посетит с официальным визитом страну ЕС — Австрию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусскую администрацию.
Белорусский лидер, который находится у власти более 25 лет, многие годы избегал поездок в страны Евросоюза, несмотря на то что его приглашали на международные саммиты. В частности, Лукашенко ждали на юбилейном майском саммите «Восточного партнерства», однако президент Белоруссии прислал вместо себя главу МИДа Владимира Макея.
Во время визита Лукашенко встретится с президентом Австрии Александером ван дер Белленом. Не исключена также встреча белорусского лидера с канцлером Себастьяном Курцем, который недавно выиграл парламентские выборы в стране.
Поездка в Австрию станет первым для Лукашенко визитом в ЕС с 2016 года (тогда он посещал Рим и Ватикан), а до этого он и вовсе долгое время не был в Европе из-за санкций в отношении него и ряда других белорусских чиновников. Однако в последние пару лет многие из действовавших ограничений были сняты.
Стоит отметить, что Австрия — удобная для первого визита страна, поскольку это государство, входя в ЕС, вместе с тем сохраняет нейтралитет в международных делах, а также не является членом НАТО. В поездке есть и фактор личных симпатий: Лукашено — заядлый любитель горнолыжного спорта, и ему хорошо знакомы горные склоны этой страны. Правда, в 2010 году его поездка в Австрию в качестве лыжника в Тироль стала в стране поводом для настоящего скандала. Как оказалось, Лукашенко отдыхал в Австрии по приглашению местных предпринимателей, которые взамен получили доли в ряде белорусских предприятий.
Приезд Лукашенко в Вену станет тестом на изменение отношения к белорусскому лидеру в ЕС.
Еще несколько лет назад его называли «последним диктатором Европы», говорили о нарушениях прав человека, но в последнее время отношение к нему улучшилось. В последние годы название белорусской столицы мелькает в международной прессе в связи с одноименными соглашениями, которые легли в основу попыток урегулировать конфликт на востоке Украины. Нежелание Лукашенко признавать Крым территорией России, а также его контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским вызывают симпатии со стороны Запада.
Положительно в Европе отнеслись и к отказу Минска размещать на территории страны российскую военную базу.
Критика белорусской политики на Западе поутихла, а в европейских кругах не скрывают, что намерены использовать противоречия российско-белорусских отношений в собственных интересах.
В этом же заинтересованы и США, которые также в последнее время налаживают отношения с Минском. Незадолго до своей отставки Белоруссию посетил экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Тогда же стало известно, что Вашингтон и Минск договорились о полном возобновлении дипломатических отношений после нескольких лет понижения их статуса.
Диалог США и Белоруссии с середины 2000-х годов был достаточно напряженным, а в отношении Минска действовал ряд серьезных ограничений. В частности, с 2008 года в Белоруссии даже не было американского посла, его место занимал временный поверенный в делах Соединенных Штатов.
При этом, несмотря на позитивные сигналы, которые посылает Лукашенко, единственное, чего ожидает Запад, — это выборы, которые соответствовали бы европейским стандартам.
От них Минск пока далеко, что признают и в самой Белоруссии. В то же время Лукашенко анонсировал, что после его ухода с поста конституция Белоруссии может измениться, и тогда политическая система в республике станет менее суперпрезидентской.
«Мы прошли тот этап, когда нам нужна была сильная [президентская] власть, такая, как у нас есть. Надо не властью делиться, власть неделима, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», — сказал он в выступлении перед парламентом в апреле.
Выборы пройдут в 2020 году и Лукашенко намерен в них участвовать.
Сближение Минска и стран ЕС — во многом тактический ход. На Западе и в США выражают озабоченность заявлениями России о необходимости большей интеграции двух стран, в которой они видят угрозу суверенитету Белоруссии. Между тем, следует учитывать, что политика Минска всегда отличалась лавированием между интересами крупных стран. При этом в последнее время белорусский лидер позволяет себе немало критических высказываний в адрес Москвы.
Так, Лукашенко заявил, что Россия стала проявлять некие «сдерживающие меры по отношению к белорусским продуктам питания», хотя ЕАЭС создавался «на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы».
В России подобные обвинения последовательно отвергают. Вместе с тем на данный момент Белоруссия является крупнейшим должником России. На 1 июля 2019 года ее обязательства исчислялись $7,55 млрд МВФ в конце 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд за 2005-2015 годы, затем она пошла на спад.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство Убийство 2012 года: в Подмосковье найдено тело депутата и ее семьи Убийство 2012 года: в Подмосковье найдено тело депутата и ее семьи Убийства и интим со школьницей: в Бийске осудили 20-летнего наркомана Убийства и интим со школьницей: в Бийске осудили 20-летнего наркомана
Комментарии2
СНГ , Видео , Статьи , Джон Болтон , Владимир Макей , Владимир Зеленский , Себастьян Курц , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Международный валютный фонд , ЕАЭС , НАТО , РИА Новости , Австрия , Вена , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Россиянке грозит смертная казнь на Бали1
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана37
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото289
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище18
Танкист оторвал себе ногу и спас товарищей
Танкист оторвал себе ногу и спас товарищей1
Новости партнеров
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
01:00
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу
03:10
Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу
СНГ Статьи
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
01:14
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
Происшествия Пожары
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
05:18
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Шоу-бизнес
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
01:52
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение