Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу

Александр Лукашенко 12 ноября посетит Вену , и это будет его первая за долгое время поездка в ЕС . Запад и США в последнее время смягчили риторику в отношении «последнего диктатора Европы», как раньше называли белорусского лидера, не скрывая, что заинтересованы использовать российско-белорусские противоречия в своих интересах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за много лет посетит с официальным визитом страну ЕС — Австрию , сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусскую администрацию.

Владимира Макея. Белорусский лидер, который находится у власти более 25 лет, многие годы избегал поездок в страны Евросоюза, несмотря на то что его приглашали на международные саммиты. В частности, Лукашенко ждали на юбилейном майском саммите «Восточного партнерства», однако президент Белоруссии прислал вместо себя главу МИДа

Во время визита Лукашенко встретится с президентом Австрии Александером ван дер Белленом. Не исключена также встреча белорусского лидера с канцлером Себастьяном Курцем , который недавно выиграл парламентские выборы в стране.

Поездка в Австрию станет первым для Лукашенко визитом в ЕС с 2016 года (тогда он посещал Рим Ватикан ), а до этого он и вовсе долгое время не был в Европе из-за санкций в отношении него и ряда других белорусских чиновников. Однако в последние пару лет многие из действовавших ограничений были сняты.

Стоит отметить, что Австрия — удобная для первого визита страна, поскольку это государство, входя в ЕС, вместе с тем сохраняет нейтралитет в международных делах, а также не является членом НАТО . В поездке есть и фактор личных симпатий: Лукашено — заядлый любитель горнолыжного спорта, и ему хорошо знакомы горные склоны этой страны. Правда, в 2010 году его поездка в Австрию в качестве лыжника в Тироль стала в стране поводом для настоящего скандала. Как оказалось, Лукашенко отдыхал в Австрии по приглашению местных предпринимателей, которые взамен получили доли в ряде белорусских предприятий.

Приезд Лукашенко в Вену станет тестом на изменение отношения к белорусскому лидеру в ЕС.

Еще несколько лет назад его называли «последним диктатором Европы», говорили о нарушениях прав человека, но в последнее время отношение к нему улучшилось. В последние годы название белорусской столицы мелькает в международной прессе в связи с одноименными соглашениями, которые легли в основу попыток урегулировать конфликт на востоке Украины. Нежелание Лукашенко признавать Крым территорией России, а также его контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским вызывают симпатии со стороны Запада.

Положительно в Европе отнеслись и к отказу Минска размещать на территории страны российскую военную базу.

Критика белорусской политики на Западе поутихла, а в европейских кругах не скрывают, что намерены использовать противоречия российско-белорусских отношений в собственных интересах.

В этом же заинтересованы и США, которые также в последнее время налаживают отношения с Минском. Незадолго до своей отставки Белоруссию посетил экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон . Тогда же стало известно, что Вашингтон и Минск договорились о полном возобновлении дипломатических отношений после нескольких лет понижения их статуса.

Диалог США и Белоруссии с середины 2000-х годов был достаточно напряженным, а в отношении Минска действовал ряд серьезных ограничений. В частности, с 2008 года в Белоруссии даже не было американского посла, его место занимал временный поверенный в делах Соединенных Штатов.

При этом, несмотря на позитивные сигналы, которые посылает Лукашенко, единственное, чего ожидает Запад, — это выборы, которые соответствовали бы европейским стандартам.

От них Минск пока далеко, что признают и в самой Белоруссии. В то же время Лукашенко анонсировал, что после его ухода с поста конституция Белоруссии может измениться, и тогда политическая система в республике станет менее суперпрезидентской.

«Мы прошли тот этап, когда нам нужна была сильная [президентская] власть, такая, как у нас есть. Надо не властью делиться, власть неделима, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», — сказал он в выступлении перед парламентом в апреле.

Выборы пройдут в 2020 году и Лукашенко намерен в них участвовать.

Сближение Минска и стран ЕС — во многом тактический ход. На Западе и в США выражают озабоченность заявлениями России о необходимости большей интеграции двух стран, в которой они видят угрозу суверенитету Белоруссии. Между тем, следует учитывать, что политика Минска всегда отличалась лавированием между интересами крупных стран. При этом в последнее время белорусский лидер позволяет себе немало критических высказываний в адрес Москвы.

Так, Лукашенко заявил, что Россия стала проявлять некие «сдерживающие меры по отношению к белорусским продуктам питания», хотя ЕАЭС создавался «на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы».