В Молдавии начались выборы в местные органы власти

Начавшиеся в воскресенье в Молдавии выборы в местные органы власти проходят по плану, все избирательные участки открылись вовремя, сообщил журналистам глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.

Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии. Гражданам страны предстоит выбрать 898 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах).

"В 7:00 (совпадает с мск) были открыты все избирательные участки. Предварительные результаты выборов будут представлены около 22 часов", — сказал Чимил.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки. Избирательные участки закроются в 21:00.

Кроме того, в четырех одномандатных округах 20 октября пройдут выборы депутатов — №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы. Парламентарии, которые победили в этих округах в феврале, по разным причинам отказались от мандата.