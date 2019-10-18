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Лукашенко предлагал Клинтону возглавить Союзное государство 

Рамблер + ещё 20 10 часов назад
Лукашенко предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
Фото: Газета.Ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во время встречи с российским коллегой Борисом Ельциным и главой США Биллом Клинтоном предлагал американцу возглавить Союзное государство. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, встреча состоялась в кулуарах международного саммита, когда Клинтон собирался покидать свой пост и не знал, чем будет заниматься дальше.
«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание», — рассказал белорусский президент.
По его словам, Клинтон тоже начал смеяться, хотя не понимал, о чем они говорят. А когда американскому президенту перевели разговор, то рассмеялся еще сильнее.
По мнению Лукашенко, у политика из США не получилось бы руководить Белоруссией или Россией.
«Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лукашенко заявил, что его страна ни при каких условиях и «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Россией.
Лукашенко отмечал, что Минск хочет добрых отношений с Западной Европой и Евросоюзом в целом, а также с США, но именно на Россию Белоруссия всегда могла положиться.
Также он говорил, что Россия, Белоруссия и Украина «обречены быть вместе», так как славяне «никому нигде не нужны».
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Комментарии
СНГ , Борис Ельцин , Билл Клинтон , Александр Лукашенко , ЕС , США
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