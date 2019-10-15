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Зиничев призвал страны ЕАЭС вместе ликвидировать чрезвычайные ситуации 

РИА Новости 2 часа назад
МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны уметь совместно реагировать на чрезвычайные ситуации, разрабатывать для этого соответствующую тактику и алгоритм действий, заявил во вторник глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Зиничев во вторник в белорусском Могилеве принял участие в заседании совместной коллегии МЧС Белоруссии и России, а также МВД Казахстана.
"Принято говорить, что важно учиться на своих ошибках. Я считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы делать правильные выводы, исходя из опыта коллег. Помимо того, что мы все — члены ЕврАзЭС (ЕАЭС — ред.), мы соседи. Поэтому для ликвидации ЧС мы должны уметь совместно реагировать на них, а для этого нужно разрабатывать и тактику, и алгоритм действий. Цель этого заседания — научиться работать в команде", — цитирует Зиничева пресс-служба белорусского МЧС.
В ходе встречи также затронуло вопросы совершенствования подходов к решению вопросов оказания и приема международной помощи в ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, особенностей проведения аварийно-спасательных работ при реагировании на ЧС в метрополитене, тушения пожаров в сельских населенных пунктах.
Как отметили в пресс-службе, еще одним тематическим блоком заседания коллегии стало международное сотрудничество трех стран по снижению рисков бедствий и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Комментарии
СНГ , Пожары , Евгений Зиничев , МЧС , МВД , ЕАЭС , РИА Новости , Минск , Могилев
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