Лукашенко ответил на задержание россиянки в Минске

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске

По его словам, подобная информация является «обычной выдумкой».

«Здесь целая революция поднялась в связи с допросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы [в США]. Да, вмешивалась в президентские выборы — это я говорю, вмешивалась даже без якобы», — заявил белорусский лидер.

В то же время он добавил, что «вмешиваться в американские выборы практически нереально».

«А если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. (…) Я открыто поддерживал [на тот момент будущего президента США Дональда] Трампа», — заметил глава государства.

Лукашенко также напомнил об инциденте, произошедшем в 2008 году, когда посол США Карен Стюарт по настоянию белорусской стороны покинула Минск, а впоследствии численность всех сотрудников миссии была сокращена вдвое. Президент заявил, что причины подобного решения были связаны с «открытым вмешательством американских дипломатов в белорусскую избирательную кампанию».

16 октября Генпрокуратура Белоруссии опровергла факт задержания Богачевой, которое якобы состоялось накануне. Там уточнили, что к россиянке не применялись «меры процессуального принуждения», а распространение в СМИ сообщений о задержании гражданки России связано с тем, что «представители массмедиа не знают тонкостей» формулировок и значения терминов, используемых силовыми структурами.