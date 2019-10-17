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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Лукашенко ответил на задержание россиянки в Минске
Фото: РИА Новости
Версии о том, что инцидент с задержанием попавшей под санкции США россиянки Анны Богачевой может быть связан с «проверкой» отношений России и Белоруссии, являются конспирологическими. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщает в четверг, 17 октября, «Sputnik Беларусь».
По его словам, подобная информация является «обычной выдумкой».
«Здесь целая революция поднялась в связи с допросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы [в США]. Да, вмешивалась в президентские выборы — это я говорю, вмешивалась даже без якобы», — заявил белорусский лидер.
В то же время он добавил, что «вмешиваться в американские выборы практически нереально».
«А если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. (…) Я открыто поддерживал [на тот момент будущего президента США Дональда] Трампа», — заметил глава государства.
Лукашенко также напомнил об инциденте, произошедшем в 2008 году, когда посол США Карен Стюарт по настоянию белорусской стороны покинула Минск, а впоследствии численность всех сотрудников миссии была сокращена вдвое. Президент заявил, что причины подобного решения были связаны с «открытым вмешательством американских дипломатов в белорусскую избирательную кампанию».
16 октября Генпрокуратура Белоруссии опровергла факт задержания Богачевой, которое якобы состоялось накануне. Там уточнили, что к россиянке не применялись «меры процессуального принуждения», а распространение в СМИ сообщений о задержании гражданки России связано с тем, что «представители массмедиа не знают тонкостей» формулировок и значения терминов, используемых силовыми структурами.
О задержании россиянки в Минске стало известно 15 октября. Анна Богачева, сотрудница петербургского «Агентства интернет-исследований», вместе с еще 12 россиянами обвиняется Минюстом США во вмешательстве в американские выборы. Среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин, который, как и Богачева, находится под санкциями США. Американские власти связывают «Агентство интернет-исследований» со структурами, имеющими отношение к Пригожину.
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Комментарии1
СНГ , В мире , Анна Богачева , Евгений Пригожин , Александр Лукашенко , Андрей Никитин , Министерство юстиции США , ИА Sputnik , Минск , Новгородская Область , США
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