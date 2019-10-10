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В Беларуси оценили потери от налогового маневра России 

Мир24 + ещё 2 2 часа назад
В Беларуси оценили потери от налогового маневра России
Фото: Русская Планета
Дефицит белорусского бюджета на следующий год может составить почти 500 миллионов долларов, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович, передает телеканал «МИР 24». В 2020-м Беларусь вынуждена проводить более жесткую бюджетную политику из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Нагрузку на бюджет планируют снизить за счет сокращения господдержки организаций на 10%. Также предлагают использовать для пополнения казны два внебюджетных фонда.
«Мы консолидировали максимально все средства госорганизаций в рамках единого бюджета. Мы реализовали подходы по поэтапному сокращению организаций и выход их на самостоятельную работу без оказания мер финансовой поддержки. Заложены также дополнительные стимулы для повышения эффективности экспорта, поддержки экспорта финансовыми инструментами», — отметил министр финансов Республики Беларусь Максим Еромолович.
Обновленный проект бюджета на 2020 год представят в парламенте в конце этого месяца.
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СНГ , Максим Ермолович
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