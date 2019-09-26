Лукашенко перечислил достоинства белорусской армии

Белорусская армия готова отразить любую внешнюю угрозу, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия готова отразить угрозу с любых направлений, хотя пока республика не видит потенциальных врагов.

"Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений", — сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ.

Слова белорусского лидера приводит агентство Белта.

Вместе с тем он заметил, что у страны "пока нет потенциальных врагов".