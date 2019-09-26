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Белорусская армия готова отразить любую внешнюю угрозу, заявил Лукашенко 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Лукашенко перечислил достоинства белорусской армии
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия готова отразить угрозу с любых направлений, хотя пока республика не видит потенциальных врагов.
"Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений", — сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ.
Слова белорусского лидера приводит агентство Белта.
Вместе с тем он заметил, что у страны "пока нет потенциальных врагов".
"Армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, у нас исключительно мобильные части, — добавил Лукашенко.
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СНГ , Армия , В мире , Оружие , Украина , Александр Лукашенко
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