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Российский посол в Минске рассказал о программе интеграции с Белоруссией 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Мезенцев рассказал о программе интеграции с Белоруссией
Фото: РИА Новости
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что парафированная белорусским и российским премьерами программа действий по углублению интеграции в Союзном государстве не предполагает шагов, нарушающих принципы суверенитета и независимости.
"Я не вижу сегодня оснований для кривотолков, потому что никто никогда не позволит шагов, которые каким-то образом нарушают принципы суверенитета, независимости двух наших государств", — сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске, комментируя парафированную премьерами программу.
Он подчеркнул, что "разговор сегодня (идет — ред.) о сближении национальных законодательств, (сближении — ред.) в социально-экономической сфере".
"Речь не идет о таких шагах, которые каким-либо образом могут поставить под сомнение ту успешную работу по совершенствованию государственного управления, которая ведется как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь", — добавил дипломат.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. С российской стороны этой группой руководит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской — глава Минэкономики Дмитрий Крутой. Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. 6 сентября в Горках премьеры двух стран парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты".
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Комментарии
СНГ , Политика , Дмитрий Мезенцев , Максим Орешкин , Александр Лукашенко , Минэкономразвития , Минск
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