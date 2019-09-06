Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

"Мы завершили работу над программой действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня дорожных карт. Но эта работа, результатом которой являются сейчас запарафированные документы, она этим не заканчивается, а только начинается", — заявил Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

По словам главы российского кабмина, стороны должны будут подготовить нормативные акты практически во всех сферах экономической деятельности, которые должны быть реализованы в рамках союзного договора, в частности, в финансово-кредитной, налоговой сферах, в области таможенного регулирования, цифрового развития и туризма.

Как подчеркнул Медведев, к началу декабря должен быть составлен окончательный пакет документов для представления президентам двух стран.

"Это начало очень и очень большой работы. Надеюсь, мы все с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов этой работы зависит успех нашего интеграционного проекта, успех Союзного государства, наполнение союзного договора вот этими новыми реалиями, для того чтобы экономики наших стран были ближе".

По данным белорусской стороны, в программе действий заложен принцип "две страны — один рынок".

К 1 ноября по этому документу должно быть подготовлено около 28 дорожных карт в различных сферах.

Ранее Румас отмечал, что в документе нет вопросов политического характера. Он не исключил, что после парафирования этого документа кабмины двух стран опубликуют его для того, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".