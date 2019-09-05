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Носков рассказал о ситуации с отменой роуминга с Белоруссией 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Глава Минкомсвязи России Константин Носков сообщил, что намерен через неделю провести встречу со своим белорусским коллегой и обсудить вопрос отмены роуминга.
Комментируя ситуацию по этому вопросу, он отметил, что «сближение есть, там положительная динамика, договорённостей окончательных ещё нет».
«С министром буду встречаться через неделю в рамках РСС в Казахстане», — цитирует РИА Новости Носкова.
Он выразил надежду, что в ходе встречи удастся достичь договорённостей и отметил, что «с российской стороны проблем нет».
Ранее министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган по итогам совещания в Полоцке заявил о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России в начале сентября.
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СНГ , Константин Носков , Минкомсвязи РФ , РИА Новости
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