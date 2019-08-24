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Шойгу прибыл в Кишинев для участия в торжествах в честь 75-летия освобождения Молдавии 

ТАСС + ещё 6 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.
"Программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном", — сказала Марковская.
Ранее президент Молдавии сообщил, что планирует вместе с министром обороны РФ принять участие в мероприятиях на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция. В субботу в Кишиневе также будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям столицы, состоится премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, снятого под эгидой главы государства.
Министр обороны РФ, как сообщила Марковская, проверит также, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.
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Комментарии
СНГ , День Победы , Сергей Шойгу , Игорь Додон , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Кишинёв , Молдова
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