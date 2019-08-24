Шойгу прибыл в Кишинев для участия в торжествах в честь 75-летия освобождения Молдавии

"Программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном ", — сказала Марковская.

Ранее президент Молдавии сообщил, что планирует вместе с министром обороны РФ принять участие в мероприятиях на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция. В субботу в Кишиневе также будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям столицы, состоится премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, снятого под эгидой главы государства.

Министр обороны РФ, как сообщила Марковская, проверит также, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.