Додон заявил о подготовке встречи с Путиным до 10 сентября

«В конце августа — начале сентября уже точно запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, сейчас оговариваются наши повестки… Точно не позднее 10 сентября у меня состоится встреча с Путиным в рамках рабочего визита», — цитирует молдавского лидера РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться, в том числе, вопрос поставок в Молдавию российского газа.

Ранее Додон заявил, что рассчитывает получить от Москвы скидку на газ при условии сохранения транзита через Украину.