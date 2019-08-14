Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске рассказали об отличиях выборов в Белоруссии и на Украине 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что схожести в парламентских выборах на Украине и в Белоруссии «не может быть».
«Нет, её [схожести] не может быть. Я хочу подчеркнуть: у нас выборы социальные, у нас в выборах участвуют люди бесплатно, получают почти все на выборах бесплатно, и поэтому большие средства у нас не вкладываются, они даже ограничены», — цитирует ТАСС Ермошину.
По её словам, в связи с этим в ходе белорусских парламентских выборов агитационная кампания «не может быть столь насыщенной», так как в неё «не вкладываются большие деньги».
Также Ермошина заявила, что избирательная кампания в Белоруссии отличается от украинской тем, что в ней «нет голосования по партийным спискам». В связи с этим кандидаты не могут «прикрыться популярным брендом».
«У нас каждый должен из себя что-то представлять», — заявила она.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назначил выборы в Совет республики и палату представителей Национального собрания на 7 и 17 ноября 2019 года.
RT на русском: последние новости
Адвокат: Атамбаев отказался сотрудничать со следствием Киргизская милиция задержала экс-президента страны Атамбаева Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил конституцию
Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина назвала условие возврата воды в Крым214
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры28
Новозеландский стрелок написал в Россию6
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД3
Меркель посчитала Россию виновной в распаде ДРСМД14
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
00:26
В центре города нашли останки моллюсков юрского периода
Новости Москвы
00:38
«Пустое место»: Лоза и Боярский раскритиковали Бузову
Шоу-бизнес Статьи
00:24
Опубликовано видео из дворца министра-казнокрада
Общество
02:15
Украина назвала условие возврата воды в Крым
В мире Украина
00:38
Бузова публично извинилась за «блокадницу»
Шоу-бизнес
00:48
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном
Политика
01:19
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение