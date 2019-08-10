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Видео: силач из Беларуси сдвинул с места вереницу из 15 МАЗов 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как оказалось, можно протащить за собой 15 (пятнадцать!) трехосных тягачей МАЗ общим весом 157,5 тонны. Свой рекорд Белайц установил на площадке у центральной проходной МАЗа в ходе празднования 75-летия предприятия.
Достижение далось силачу не с первой попытки: лишь со второго захода, буквально, "на зубах" Дмитрий не просто символически сдвинул с места сцепленную тралами цепочку грузовиков, но и протащил ее за собой более семи метров.
Свой рекорд он без пафоса и намеков на самолюбование посвятил "всем белорусам во главе с Александром Григорьевичем (Лукашенко — прим. "РГ")".
"Меня приглашали многие мировые компании, но выбор очевиден, — цитирует Belta.by слова рекордсмена. — Он в сторону Минского автомобильного завода. Сегодня это гордость белорусских людей. По МАЗам судят о нас на Дальнем Востоке, в Казахстане, Украине. Нам есть чем гордиться".
Впрочем, на минских тягачах Дмитрий останавливаться не намерен и в ближайшее время планирует еще раз вписать своё имя в книгу рекордов, на этот раз — с БелАЗом.
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