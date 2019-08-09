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Атамбаева поместили в СИЗО 

Российская Газета + ещё 11 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Атамбаева Сергея Слесарева.
По словам юриста, экс-президенту предъявлен ряд предварительных обвинений по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Напомним, что в четверг киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше, однако сторонники экс-президента не позволили силовикам задержать Атамбаева. Накануне после продолжительных переговоров бывший глава Киргизии сдался властям.
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СНГ , В мире , Алмазбек Атамбаев , ФСИН , Кыргызстан
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