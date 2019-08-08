Атамбаева задержали

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева

В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые

Ранее 8 августа начался очередной штурм резиденции политика в селе Кой-Таш под Бишкеком. В операции, как утверждали сторонники Атамбаева, принимали участие около 200 сотрудников милиции.

Первый штурм резиденции Атамбаева начался вечером 7 августа, но был отбит сторонниками политика. В результате неудавшейся операции спецназа, которую проводил Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии , погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области, где расположено село Кой-Таш. Второй штурм, начавшийся ночью 8 августа, тоже был отбит. По последним данным, в результате столкновений пострадали 79 человек.