Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.
По данным 24.kg, Атамбаев сам решил сдаться властям. Рядом с ним находятся представители Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаев и Фарид Ниязов. Отмечается, что сторонники экс-президента не пропускают машину с ним, раздаются выстрелы.
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые
Ранее 8 августа начался очередной штурм резиденции политика в селе Кой-Таш под Бишкеком. В операции, как утверждали сторонники Атамбаева, принимали участие около 200 сотрудников милиции.
Первый штурм резиденции Атамбаева начался вечером 7 августа, но был отбит сторонниками политика. В результате неудавшейся операции спецназа, которую проводил Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области, где расположено село Кой-Таш. Второй штурм, начавшийся ночью 8 августа, тоже был отбит. По последним данным, в результате столкновений пострадали 79 человек.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.