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Атамбаева задержали 

Lenta.ru + ещё 48 32 минуты назад
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
По данным 24.kg, Атамбаев сам решил сдаться властям. Рядом с ним находятся представители Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаев и Фарид Ниязов. Отмечается, что сторонники экс-президента не пропускают машину с ним, раздаются выстрелы.
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые
Ранее 8 августа начался очередной штурм резиденции политика в селе Кой-Таш под Бишкеком. В операции, как утверждали сторонники Атамбаева, принимали участие около 200 сотрудников милиции.
Первый штурм резиденции Атамбаева начался вечером 7 августа, но был отбит сторонниками политика. В результате неудавшейся операции спецназа, которую проводил Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, погиб заместитель командира подразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков. Также сообщалось о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области, где расположено село Кой-Таш. Второй штурм, начавшийся ночью 8 августа, тоже был отбит. По последним данным, в результате столкновений пострадали 79 человек.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.
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СНГ , Видео , В мире , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Фарид Ниязов , ГКНБ КР , Генпрокуратура РФ , Социал-демократическая партия Кыргызстана , Кыргызстан , Кундуз
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