Хабибуллин рассказал об отношениях с Лукашенко

«Я несколько раз катался с командой президента Лукашенко, но никогда специально от него не пропускал. Только когда он сам забрасывал, но моментов у него всегда достаточно много», — сказал в интервью экс-голкипер.

Николай Хабибуллин является олимпийским чемпионом по хоккею, а также обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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