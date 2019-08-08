Совет безопасности Киргизии собрался по ситуации с Атамбаевым

БИШКЕК , 8 авг — РИА Новости. Заседание совета безопасности Киргизии по ситуации с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым началось в Бишкеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

"Под председательством президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова проходит заседание совета безопасности КР. На повестке дня заседания, которое проходит без участия прессы, рассматривается вопрос «Об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года», — заявили в пресс-службе.

В среду вечером спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Получивший травму начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов в коме. Задержать экс-президента не удалось.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим нарушениям. Атамбаеву грозит пожизненный срок. Сам Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он пока единственный всенародно избранный президент страны, добровольно передавший власть после выборов новому главе государства — Сооронбаю Жээнбекову.