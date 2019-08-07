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В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ АТАМБАЕВА, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ ЕГО СТОРОННИКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА МЕСТЕ
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СНГ , РИА Новости , Кыргызстан
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