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Появилось видео штурма резиденции Атамбаева 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
На сайте 24.kg появилось видео штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.
На кадрах по территории, огороженной высоким глухим забором, беспорядочно бегают десятки людей, слышны выстрелы.
Как передает издание, на территорию дома Атамбаева ворвался спецназ, который применяет светошумовые гранаты. В небе кружит вертолет. Сторонники экс-президента обороняются с помощью камней. Не менее 10 человек уже ранены, один из них в живот. Пострадала журналистка — ей в ногу попала резиновая пуля. Дорога к дому Атамбаева перекрыта.
Атамбаев был президентом Киргизии в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, которое может закончиться уголовным делом. Политика обвиняют в коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам ОПГ. В конце июля Атамбаев съездил в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.
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СНГ , Видео , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Владимир Путин , Кыргызстан
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