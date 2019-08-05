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Глава белорусского ЦИК сочла оппозиционеров сектантами 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина выступила за реформу избирательного законодательства страны. Об этом она заявила в эфире ОНТ. Запись доступна на YouTube.
По мнению Ермошиной, выборы в Белоруссии должны проходить по пропорциональной системе. «Партии никогда не будут готовы, пока у них не появится вероятная возможность действительно получить какое-то количество мест в парламенте. Только переходя в элиту из обыкновенных сект — ведь пока это небольшие группы людей — они смогут нарастить количество членов и получить интересных, достойных политиков», — считает она.
Глава ЦИК уверена, что страна перейдет на пропорциональную избирательную систему, однако «пока не знает, когда». Ермошина заявила, что для этого руководству республики «нужна политическая воля».
Ранее Ермошина выступила в поддержку прямых выборов глав сельских поселений. По мнению чиновницы, уровень сельских поселений хорошо подходит для эксперимента с избирательной системой: если он пройдет удачно, новые принципы можно будет применить и на уровне городов. «Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу», — подчеркнула она.
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СНГ , В мире , Лидия Ермошина , Центризбирком России
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