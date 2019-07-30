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Лукашенко отказался от проведения выборов 

Lenta.ru + ещё 6 58 минут назад
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается проводить президентские выборы в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, парламентские и президентские выборы пройдут «по закону и в рамках Конституции» и уточнил, что в 2019 году пройдет парламентская кампания, а в 2020 году — президентская. Он опроверг «прогнозы некоторых знатоков» о том, что «Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго».
В июне президент Белоруссии призвал обеспечить достойное проведение предвыборных кампаний на местах, «чтобы комар носа не подточил».
В апреле Лукашенко озвучил сроки проведения президентских и парламентских выборов в стране. Выборы главы государства состоятся в 2020 году, а парламентские — в 2019-м. Даты для голосования будут объявлены позднее. Уже тогда он заявил, что не планирует «устраивать политические игры», и обе кампании пройдут в строгом соответствии с законом и конституцией страны.
Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. На выборах 2015 года его кандидатуру поддержали 83,49 процента избирателей при явке 87,2 процента. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году. О планах снова участвовать в президентской гонке глава государства пока не заявлял.
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СНГ , В мире , Александр Лукашенко
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