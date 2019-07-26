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МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы 

RT на русском + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.
«Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь, которому был заявлен протест», — говорится в сообщении белорусского МИД.
Отмечается, основанием стало вмешательство правительства Литвы в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности».
Ранее МИД Белоруссии выступил за диалог между ЕС и ЕАЭС.
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СНГ , В мире , Прибалтика , МИД , ЕС , ЕАЭС , Литва
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