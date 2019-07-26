МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.

«Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь, которому был заявлен протест», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Отмечается, основанием стало вмешательство правительства Литвы в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности».