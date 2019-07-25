Лукашенко пригрозил чиновникам из-за падежа скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил чиновникам тюремным заключением из-за падежа скота и дал поручение взять ситуацию под жесткий контроль.

Речь об этом шла в ходе поездки Лукашенко в Ветковский район Гомельской области, где он посетил производственный цех «Новоселки» птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино», сообщается на официальном интернет-портале белорусского лидера.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», — сказал президент.

Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота и поручил Генпрокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

«Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», — предупредил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал условия, в которых живут коровы агрохолдинга «Купаловское», Освенцимом. Он заявил, что и на улице, и под крышей «кладбище».

После визита в агрохолдинг глава Белоруссии провел кадровую чистку.