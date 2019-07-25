Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко пригрозил чиновникам из-за падежа скота 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил чиновникам тюремным заключением из-за падежа скота и дал поручение взять ситуацию под жесткий контроль.
Речь об этом шла в ходе поездки Лукашенко в Ветковский район Гомельской области, где он посетил производственный цех «Новоселки» птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино», сообщается на официальном интернет-портале белорусского лидера.
«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», — сказал президент.
Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота и поручил Генпрокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.
«Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», — предупредил Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал условия, в которых живут коровы агрохолдинга «Купаловское», Освенцимом. Он заявил, что и на улице, и под крышей «кладбище».
После визита в агрохолдинг глава Белоруссии провел кадровую чистку.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кортеж экс-президента Киргизии въехал на российскую авиабазу СМИ сообщили о смерти президента Туркмении Бердымухамедова В Белоруссии ввели наказание за попытки реабилитации нацизма
Комментарии
СНГ , В мире , Александр Лукашенко , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Шантажирует весь мир»: Россия терпит «выходки» КНДР326
Киев испытал новую высокоточную ракету153
В Каспийское море упал МиГ-29162
Крым обратился к Зеленскому263
Будет ли в Москве снег на выходные9
Видео
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
00:41
На Украине заявили о союзе с «независимым Крымом»
В мире Политика
02:41
Положение задержанных в КНДР россиян ухудшилось
Происшествия Армия
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:16
Собчак показала Шнурову ягодицы
Шоу-бизнес Другое
00:37
«Шантажирует весь мир»: Россия терпит «выходки» КНДР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение