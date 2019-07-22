На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

В результате перестрелки на границе Таджикистана Киргизии ранены пять человек, сообщили РИА Новости в понедельник в отделе по связям с общественностью Государственной пограничной службы Киргизии.

"На киргизско-таджикском участке государственной границы 22 июля произошел инцидент с применением оружия", — заявили в ведомстве.

Как уточняется, около 17.00 (14.00 мск) произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Произошла словесная перепалка, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

"По предварительным данным, 5 человек получили ранения", — заявили в погранслужбе.

По данным ведомства, на месте инцидента находятся пограничные подразделения Киргизии, представители двух стран проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.