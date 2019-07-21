Стало известно о смерти президента Туркменистана

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Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщил политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на местный источник.
Он рассказал, что узнал об этом от туркменских бизнесменов. По их словам, работающие в спецслужбах люди сообщили, что это произошло, когда президент был в отпуске.
Отмечается, что Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля.
Также о смерти политика сообщал телеграм-канал, который освещает жизнь в арабских странах. Кроме того, местный оппозиционный Youtube-канал сообщил, что президент скончался 20 июля.
Официального подтверждения или опровержения этой информации на данный момент нет.
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СНГ , Видео , В мире , Гурбангулы Бердымухамедов , Туркмения
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