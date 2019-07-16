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Додон заявил о принципе нейтралитета Молдавии 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Молдавский президент Игорь Додон в эфире телеканала Accent заявил, что принцип нейтралитета Молдавии заложен в Конституции страны, поэтому Кишинёв не будет вступать в НАТО без согласия Партии социалистов.
«Кто-то говорит про НАТО, но принцип нейтралитета заложен в конституции. И никто вступать в НАТО без нас [социалистов] не будет», — цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что властям страны нужно добиваться «международного признания нейтралитета Молдавии».
«В этом направлении надо работать, чтобы убедить всех внешних партнеров», — отметил Додон.
Ранее молдавский президент призвал Соединённые Штаты поддержать усилия Кишинёва по укреплению нейтралитета страны.
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СНГ , В мире , Игорь Додон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Кишинёв , Молдова
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