Додон заявил о принципе нейтралитета Молдавии 

Молдавский президент Игорь Додон в эфире телеканала Accent заявил, что принцип нейтралитета Молдавии заложен в Конституции страны, поэтому Кишинёв не будет вступать в НАТО без согласия Партии социалистов.
«Кто-то говорит про НАТО, но принцип нейтралитета заложен в конституции. И никто вступать в НАТО без нас [социалистов] не будет», — цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что властям страны нужно добиваться «международного признания нейтралитета Молдавии».
«В этом направлении надо работать, чтобы убедить всех внешних партнеров», — отметил Додон.
Ранее молдавский президент призвал Соединённые Штаты поддержать усилия Кишинёва по укреплению нейтралитета страны.