Осужденный в Белоруссии ополченец ДНР рассказал об «офицерском беспределе»

Суд белорусского города Брест вынес приговор 44-летнему местному жителю, личность которого не раскрывается. Его осудили за участие в военном конфликте на востоке Украины на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает украинское «Радио Свобода».

Осужденный участвовал в боевых действиях с 2015 года. По его словам, он принял решение поехать на войну «по идейным соображениям». В ДНР он был известен под позывным «Ветерок», служил в штурмовом полку морской пехоты, был заместителем командира боевой машины и гранатометчиком. На этих должностях он принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново Волновахского района Донецкой области.

Утверждается, что в 2017 году осужденный улетел в Сирию, однако каких-либо подробностей об этом эпизоде его жизни не приводится. Через год он вернулся в ДНР, где стал рядовым Народной милиции, однако к концу 2018 года он возвращается в Белоруссию.

По словам осужденного, он пришел в КГБ с повинной и заявил, что не будет больше участвовать в боевых действиях из-за «офицерского беспредела», который творится в ДНР. В конечном итоге суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Впервые в Белоруссии осудили ополченца ДНР осенью 2017 года. Им стал 29-летний житель Витебской области Алексей Ершов . Он был осужден за участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства. Доказать наемничество — статья 133 УК Белоруссии — суду не удалось.

В апреле 2016-го по инициативе КГБ в Уголовный кодекс Белоруссии были внесены поправки. Ранее граждан страны, воюющих на территории иностранных государств, могли осудить только по статье «Наемничество», однако теперь за решеткой могут оказаться и те, кто воюет не за деньги, а из идейных убеждений.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию.