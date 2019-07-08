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Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, пишет в понедельник, 8 июля, Sputnik.by.
По его словам, предложение о встрече, которое озвучил украинский лидер, Белоруссия может «только поприветствовать».
«Минск не просто готов [предоставить площадку для встречи]. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю», — пояснил глава ведомства.
Макей добавил, что белорусская сторона сделает все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне. «Мы считаем, что сейчас наша главная задача. Президент Беларуси не раз говорил о том — как можно скорее восстановить мир в Украине», — заключил он.
Сообщается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку инициативе Зеленского.
«Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — пояснили в пресс-службе главы государства.
Собеседник агентства уточнил, что республика также поддерживает идею о дополнительных участниках саммита, так как, например, «без американцев решить эту проблему будет сложно». По его словам, в Минске сочтут за честь «быть площадкой для мирных инициатив и переговоров».
8 июля Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры в Минске, тема которых преимущественно коснется вопроса урегулирования ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев не меняет и не отказывается ни от каких дипломатических форматов. По словам украинского лидера, саммит может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.
В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена, но пока Россия не готова дать ответ. По его словам, президент Украины предложил абсолютно новый формат переговоров. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за формат предлагается», — добавил Песков.
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Комментарии
СНГ , В мире , Украина , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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