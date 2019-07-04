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Лукашенко определился с приоритетами на мировой арене 

Рамблер + ещё 4 23 минуты назад
Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами является одним из приоритетов внешней политики Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщает РИА «Новости», в четверг Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с Днем независимости США. Белорусский лидер пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и американскому народу и отметил, что дружба с США является приоритетом для Беларуси.
«Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь…», — говорится в обращении.
Лукашенко также заявил, что развитие двусторонних связей и возобновление деятельности диппредставительств на уровне послов соответствует национальным интересам и США, и Беларуси.
В 2006 году США ввели санкции в отношении Белоруссии в связи с «нарушениями прав человека». На этом фоне оба государства сократили штаты посольств и заменили послов временными поверенными в делах. С 2014 года отношения между Минском и Вашингтоном начали улучшаться из-за роли Беларуси в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Комментарии46
СНГ , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , США
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