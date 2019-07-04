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Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником — Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь… Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", — говорится в поздравлении.
Как отметили в пресс-службе, Лукашенко пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и американскому народу.
Ранее в январе в МИД Белоруссии сообщили, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута".
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске.
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Комментарии31
СНГ , В мире , Олег Кравченко , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , МИД , Минск , США
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