Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

"Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь… Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", — говорится в поздравлении.

Как отметили в пресс-службе, Лукашенко пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и американскому народу.

Ранее в январе в МИД Белоруссии сообщили, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута".

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске.