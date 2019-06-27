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Парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента 

Российская Газета + ещё 26 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Парламент Киргизии большинством голосов лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Бывшему главе республики готовятся предъявить обвинения в уголовных преступлениях.
За лишение Атамбаева статуса, который гарантировал ему иммунитет перед уголовным преследованием, а также гособеспечение, проголосовали 103 законодателя. Шесть высказались против.
Перед голосованием парламент заслушал главу Генпрокуратуры Откурбека Джамшитова. Последний сообщил, что Атамбаев подозревается по меньшей мере в пяти преступлениях коррупционного характера, включая незаконное освобождение вора в законе.
Тем временем, возле дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш близ Бишкека дежурят его сторонники — несколько сот человек. Они установили юрты и заявляют о готовности защищать бывшего президента.
Сам Алмазбек Атамбаев называет происходящее политическим преследованием.
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СНГ , Алмазбек Атамбаев , Генпрокуратура РФ , Кыргызстан
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