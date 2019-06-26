Конституционный суд Молдавии ушёл в отставку в полном составе

Члены Конституционного суда Молдавии подали в отставку.

26 июня 2019 года судьи Конституционного суда ушли в отставку в полном составе, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы КС.

Политический кризис на территории государства продолжался несколько месяцев. 24 февраля на парламентских выборах победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является президент Молдавии Игорь Додон Демократическая партия попыталась взять формирование правительства в свои руки, что привело к двоевластию в стране. Оно, впрочем, завершилось победой сторонников Додона.

Как ранее писал News.ru, председатель КС Молдавии Михаил Поалелунжь подал в отставку после ряда скандальных решений, которые спровоцировали кризис в стране.