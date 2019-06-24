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Президент Молдавии планирует осенью посетить США 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник журналистам, что осенью планирует совершить рабочий визит в США.
"Мы обсуждали с европейскими партнерами мой возможный визит в Брюссель, также могу сообщить, что в сентябре-октябре запланирован мой визит в США", — сообщил журналистам Додон.
По словам президента, в Кишиневе в понедельник побывали представители ЕС и России, также в ближайшее время приедет делегация из США.
"Мы всегда рады визитам всех международных партнеров", — подчеркнул Додон.
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СНГ , В мире , Игорь Додон , ЕС , Молдова , США
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