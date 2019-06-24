Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник журналистам, что осенью планирует совершить рабочий визит в США.
"Мы обсуждали с европейскими партнерами мой возможный визит в Брюссель, также могу сообщить, что в сентябре-октябре запланирован мой визит в США", — сообщил журналистам Додон.
По словам президента, в Кишиневе в понедельник побывали представители ЕС и России, также в ближайшее время приедет делегация из США.
"Мы всегда рады визитам всех международных партнеров", — подчеркнул Додон.