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Додон принял присягу нового министра юстиции 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник принял присягу нового министра юстиции Олеси Стамате.
Ранее Станислав Павловский ушел в отставку с поста министра юстиции по личным причинам.
"Я хочу пожелать успеха новому министру, ожидания по отношению к вам очень велики, уверен, что ваш опыт поможет вам справиться", — заявил президент после того, как Стамате произнесла слова присяги.
Премьер Майя Санду, также присутствовавшая на церемонии, поздравила Стамате с получением "сложной и интересной должности" и пожелала показать гражданам, как на самом деле выглядит справедливость.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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Комментарии
СНГ , В мире , Павел Филип , Игорь Додон , Демократическая партия США , Молдова
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