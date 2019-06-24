Додон принял присягу нового министра юстиции

Ранее Станислав Павловский ушел в отставку с поста министра юстиции по личным причинам.

"Я хочу пожелать успеха новому министру, ожидания по отношению к вам очень велики, уверен, что ваш опыт поможет вам справиться", — заявил президент после того, как Стамате произнесла слова присяги.

Премьер Майя Санду, также присутствовавшая на церемонии, поздравила Стамате с получением "сложной и интересной должности" и пожелала показать гражданам, как на самом деле выглядит справедливость.