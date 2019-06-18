Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко оценил желание Египта заключить с ЕАЭС соглашение о торговле 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал намерение Египта заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
«Белоруссия выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время выступления на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который посещает Белоруссию с официальным визитом.
Ранее вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин заявил, что монгольская сторона надеется на скорое заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС.
Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о возможности расширения состава ЕАЭС.
RT на русском: последние новости
Додон рассказал о возможных новых попытках дестабилизации страны В Казахстане создали агентство по противодействию коррупции Лукашенко назвал Белоруссию «всепогодным» другом Китая
Комментарии
СНГ , В мире , Дмитрий Медведев , Алексей Мартынов , Александр Лукашенко , ЕАЭС , РИА Новости , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили Зеленскому228
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе114
В смерти участника «Машины времени» увидели вину врачей
Модель оскандалилась в аэропорту из-за ног1
Зеленский встретился с Меркель4
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
04:01
Сестра Алибасова сделала скандальное заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение