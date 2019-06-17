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Бывшего главу Киргизии обвинили в вооружении российских бандитов 

Lenta.ru + ещё 3 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутаты парламента Киргизии выдвинули обвинения в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что обвинения выдвинуты по девяти пунктам. Среди них выдача наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок и незаконное приобретение земельного участка.
Кроме того, Атамбаева обвиняют в содействии незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытии доходов, коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконных поставках угля на данный объект.
В комиссию по снятии неприкосновенности с бывшего президента вошли представители всех шести парламентских фракций. В течение трех месяцев она должна предоставить результаты своего расследования в Генеральную прокуратуру, которая будет принимать решение о возбуждении уголовного дела. Для снятия иммунитета с бывшего президента и привлечения его к ответственности соответствующее решение должны поддержать 80 из 120 депутатов парламента.
Атамбаев руководил Киргизией с 2011-го по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Он стал инициатором выдвижения на президентский пост нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.
За последние полтора года по обвинению в коррупции в Киргизии арестованы два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева.
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СНГ , Происшествия , Алмазбек Атамбаев , Генпрокуратура РФ , Кыргызстан
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