Бывшего главу Киргизии обвинили в вооружении российских бандитов

Депутаты парламента Киргизии выдвинули обвинения в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева . Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что обвинения выдвинуты по девяти пунктам. Среди них выдача наградного оружия гражданам России , в том числе членам организованных преступных группировок и незаконное приобретение земельного участка.

Кроме того, Атамбаева обвиняют в содействии незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытии доходов, коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконных поставках угля на данный объект.

В комиссию по снятии неприкосновенности с бывшего президента вошли представители всех шести парламентских фракций. В течение трех месяцев она должна предоставить результаты своего расследования в Генеральную прокуратуру , которая будет принимать решение о возбуждении уголовного дела. Для снятия иммунитета с бывшего президента и привлечения его к ответственности соответствующее решение должны поддержать 80 из 120 депутатов парламента.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011-го по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Он стал инициатором выдвижения на президентский пост нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

За последние полтора года по обвинению в коррупции в Киргизии арестованы два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева.