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В Молдавии объяснили «бегство» Плахотнюка 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Владимир Плахотнюк, лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) покинул страну. По данным пресс-службы его партии, «он уехал на несколько дней из страны к своей семье», сообщает ТАСС.
Накануне стало известно об отставке правительства Павла Филипа, которые был ранее был назначен Конституционным судом страны временно исполняющим обязанности президента. Партия социалистов Молдавии (партия Додона) и блок ACUM сочли происходящее попыткой «узурпации власти в пользу Демократической партии».
Новый премьер Майя Санду выступила с аналогичными обвинениями в адрес Плахотнюка. Он вскоре после этого покинул страну наряду с людьми из своего ближайшего окружения.
СНГ , В мире , Павел Филип , Владимир Плахотнюк , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Молдова
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