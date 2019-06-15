В Молдавии объяснили «бегство» Плахотнюка 

Владимир Плахотнюк, лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) покинул страну. По данным пресс-службы его партии, «он уехал на несколько дней из страны к своей семье», сообщает ТАСС.
Накануне стало известно об отставке правительства Павла Филипа, которые был ранее был назначен Конституционным судом страны временно исполняющим обязанности президента. Партия социалистов Молдавии (партия Додона) и блок ACUM сочли происходящее попыткой «узурпации власти в пользу Демократической партии».
Новый премьер Майя Санду выступила с аналогичными обвинениями в адрес Плахотнюка. Он вскоре после этого покинул страну наряду с людьми из своего ближайшего окружения.