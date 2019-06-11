Возможен ли «венесуэльский» сценарий для Молдавии

Ситуация в одной из самых тихих республик СНГ висит на волоске, думают депутаты и политологи. Если демократы и социалисты не договорятся, в стране может произойти что угодно.

Молдавия может скатиться в хаос, если в ней получится разыграть «венесуэльский» или иной сценарий незаконной смены власти, опасаются в Госдуме . Политологи не исключают даже худшего — силовых акций и массового пролития крови незаконными вооруженными формированиями, в которые может при определённых стечениях обстоятельств превратиться службы охраны некоторых частных лиц, а фактически — частные военные компании. Парламентский кризис в парламентской республике может привести к непредсказуемым последствиям, двоевластию или безвластию, и даже эскалации «замороженного» конфликта между Молдовой и Приднестровской Молдавской Республикой, где проживает четверть миллиона россиян. И российские депутаты призывают всех политиков республики, которую значительное число соотечественников считают дружественной, к конструктивному диалогу.

После трёхмесячного безвластия с момента парламентских выборов 24 февраля 2019 у Молдавии теперь есть правительство и действующий парламент. По крайней мере, так считает парламентское большинство Молдовы, сформировавшее правительство этой республики. Оппозиция в лице Демократической партии Молдовы уверена, что именно они правят и страной, и правительством, и скоро переизберут нынешний толком не поработавший парламент.

По результатам парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, в новый парламент страны вошли Партия социалистов (35 мандатов из 101), Демократическая партия (30), политический блок ACUM («Сейчас») (26), партия «Шора» (7) и три независимых кандидата. Всего в парламенте Молдовы — 101 депутат. Для создания парламентского большинства и последующего утверждения правительства необходимы голоса как минимум 51 депутата. И только 8 июня партия социалистов и политический блок «ACUM» сообщили о подписании коалиционного соглашения (под документом подписались 60 депутатов). В соответствии с озвученными пунктами соглашения, депутаты из парламентского большинства проголосовали за избрание лидера партии социалистов Зинаиды Гречаной председателем парламента, а в правительстве премьер-министром стала Майя Санду, председатель Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum. Следствием всего этого может стать то, что богатейший человек Молдавии, Владимир Плахотнюк может потерять часть власти или даже её всю — уверен эксперт по СНГ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств:

Случившееся в Молдавии — это попытка политических сил Молдавии, получивших большинство на выборах, я имею в виду проевропейский блок и условно пророссийской партии социалистов, опираясь на поддержку международного сообщества свергнуть полицейско-олигархический режим, построенный в этой стране Плахотнюком, единственным местным олигархом, хозяином всего, включая министерств, ведомств и даже Конституционного суда. Ни для кого не секрет, что 7 судей КС Молдовы на зарплате у Плахотнюка и делают всё, что он им говорит. Так вот, теперь эти 2 храбрые женщины, Зинаида Гречаная и Майя Санду, опираясь на консенсус среди основных игроков вокруг Молдовы — России, ЕС и США — хотят переформатировать ситуацию через парламентские механизмы. Они сформировали правительство, привели его к присяге и провели первое заседание.

Однако демократическая оппозиция не приняла такое решение парламентского большинства. Сразу после выборов спикера парламента Демократическая партия Молдовы (ДПМ) обратилась в Конституционный суд страны. Суд признал данные решения неконституционными: по их мнению, срок истёк, поскольку по закону парламент обязан начиная с 9 марта, момента получения депутатами мандатов, утвердить правительство за 90 дней. Если это и так, то по закону роспуск парламента и новые выборы должен был бы объявить президент республики Игорь Додон . Однако он этого не хочет, и Конституционный суд Молдовы разрешил сделать это не законному президенту, а исполняющему обязанности премьер-министра, члену ДПМ Павлу Филипу , который даже назвал дату новых парламентских выборов — 6 сентября. Сам президент Додон объявил это попыткой узурпации власти, а парламент выразил недоверие Конституционному суду. В ответ Конституционный суд Молдовы согласился не только переизбрать парламент, но и отстранить от власти президента Молдавии Игоря Додона и назначить врио президента Павла Филипа. Который, в свою очередь, объявил о роспуске парламента.

Всё это напоминает попытку разыграть венесуэльский сценарий незаконной смены власти, заявила заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова , комментируя события происходящие в Молдавии.

Ольга Епифанова, заместитель председателя Государственной думы:

То, что сегодня происходить в Молдавии, сильно напоминает недавние события, произошедшие в Венесуэле, когда была попытка незаконной смены легитимно избранной власти и главы государства, в частности. Происходящее в Кишиневе, по-настоящему обескураживает. Это самая настоящая узурпации государственной власти. К сожалению, мы уже не первый раз можем наблюдать то, как на постсоветском пространстве некие силы пытаются развернуть сценарий, так называемых, цветочных революций. На Украине это было несколько раз, проходила это Грузия и Кыргызстан. Теперь взялись за Молдавию. Игорь Додон — законно избранный президент государства и любые нелегитимные попытки отстранить его от власти, должны пресекаться.

Сергей Железняк, член комитета Госдумы по международным делам:

В Молдавии усилиями контролируемых олигархом Плахотнюком Конституционного суда и партии демократов пытаются организовать государственный переворот. В момент, когда в стране путем длительных переговоров наконец сформировано коалиционное правительство и возникла предпосылка для нормализации ситуации, деструктивные силы пытаются расшатать молдавское государство и спровоцировать хаос.

Политологи всерьез опасаются «большой крови» и перехода к силовым решениям со стороны Демпартии и стоящего за ней молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом News.ru заявил эксперт по СНГ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств:

Новый парламент, новое правительство — они признаны важнейшими странами мира: Россией, ЕС, США. Даже посол США высказался в том духе, что Демократическая партия должна передать власть и стать оппозицией. Представитель ЕС высказался в смысле «вы там ребята, не хулиганьте!». Какие могут быть новые выборы? Понятно, что Плахотнюк не хочет отдавать власть. На него не только в России возбуждено уголовное дело, но в ЕС и в США даже говорят, что хотят разобраться с деятельностью этого молдавского господарчика. Не знаю, в общем, чем всё это кончится. Дай Бог, чтобы без кровопролития, без прямых столкновений. Ведь у Плахотнюка, кроме контроля за силовыми структурами, которые он фактически содержал в рамках полицейско-олигархического режима, который сам и построил, у него есть и своя собственная частная армия, которая насчитывает несколько тысяч хорошо подготовленных и вооруженных боевиков. Они называются ЧОПом, охраной, но это частная армия.

В Госдуме разделяют опасения силового сценария. Вице-спикер Ольга Епифанова считает, что нужны срочные действия для того, чтобы вернуть политических противников к переговорам.

Ольга Епифанова, вице-спикер Госдумы:

Власти Молдавии должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы происходящие события не привели к массовым беспорядкам, кровопролитию и гибели людей.

Поэтому нужны переговоры между обеими сторонами конфликта, уверен член комитета ГД по международным делам Антон Морозов ЛДПР ).

Антон Морозов, член комитета ГД по международным делам:

Нас очень удручает кризис в Молдавии, мы считаем, что нужно решать все разногласия путем переговоров, а не каких-то репрессивных действий. И применение такой нормы законодательства, как роспуск парламента — это крайняя мера, которую надо использовать в редчайших случаях, в данной ситуации вполне можно достичь договоренностей с партией социалистов, которая получила большинство и сформировала своё правительство в том ключе, чтобы ликвидировать кризис и обеспечить преемственность государственной политики.

О том же заявил и член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Сергей Железняк, член комитета Госдумы по международным делам:

Наша страна выступает за достижение внутреннего консенсуса в Молдове, сохранение спокойствия и безусловного суверенитета страны. Надеюсь, в Европе также хотят видеть в соседнем государстве стабильного партнера с внятной политической позицией. Руководству страны в сложившейся обстановке необходимо проявить политическую волю и при полном соблюдении норм демократического общества мудро решить созданную проблему двоевластия.

Эксперт по СНГ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предлагает не только договариваться, но и способствовать возвращению в Молдавию ярких и влиятельных политиков, способных урегулировать ситуацию.

Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств:

Я бы порекомендовал новой молдавской власти пригласить всех тех политических оппонентов Плахотнюка, которых тот выдавил из страны, и кто вынужденно находятся в эмиграции. Яркие, пассионарные политики, могли бы внести сейчас свою важную лепту. Такие как Ренато Усатый, на которого Плахотнюк кучу уголовных дел навесил, чтобы его нейтрализовать. Раньше Ренато Усатый резко критиковал президента Додона, но исключительно из-за того, что Додон взаимодействовал с Плахотнюком. Теперь мосты сожжены и у Додона нет причин не позвать Ренато домой.

Определяющим фактором в будущем Молдавии, напомнил Мартынов, может стать еще один фактор —неразрешенный и притихший конфликт в связи с Приднестровской молдавской республикой. А ведь из 450 тысяч человек населения ПМР 250 тысяч — российские граждане, не говоря об оставшихся с советских времен армейских складах боеприпасов, наличия ограниченной группы российских войск и 500 миротворцев. Так что альтернативы миру и переговорам нет — уверены депутаты и политики.