Россия пожелала Токаеву успехов на посту президента

Россия желает избранному президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву успехов на посту главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Нур-Султане Алексея Бородавкина

«В Казахстане действительно произошло историческое событие. Избран президент страны», — сказал Бородавкин.

Он отметил, что выборы ознаменовали новый этап развития республики.

«И я хочу пожелать президенту дружественного, союзного Казахстана, успехов в деятельности на благо казахстанского народа и на благо развития отношений дружбы, союзничества и интеграции с Россией», — добавил дипломат.

Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Победу одержал Токаев, он набрал 70,96% голосов. В среду избранный президент принесет присягу и вступит в должность.