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Россия пожелала Токаеву успехов на посту президента 

Мир24 + ещё 25 1 час назад
Фото: Reuters
Россия желает избранному президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву успехов на посту главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Нур-Султане Алексея Бородавкина.
«В Казахстане действительно произошло историческое событие. Избран президент страны», — сказал Бородавкин.
Он отметил, что выборы ознаменовали новый этап развития республики.
«И я хочу пожелать президенту дружественного, союзного Казахстана, успехов в деятельности на благо казахстанского народа и на благо развития отношений дружбы, союзничества и интеграции с Россией», — добавил дипломат.
Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Победу одержал Токаев, он набрал 70,96% голосов. В среду избранный президент принесет присягу и вступит в должность.
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СНГ , В мире , Украина , Алексей Бородавкин , ИТАР-ТАСС
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